姚子羚讚李施嬅未婚夫心地善良 陳山聰呻唔知好友拍拖 (16:48)

【今日直擊】陳山聰、姚子羚、林盛斌及麥玲玲等，今日出席清談節目《師父有請》記者會，無綫高層樂易玲亦有到場支持。活動上講到「胡說八道會」成員姚子羚感情未有着落，麥玲玲叫她不用擔心，寶物沉歸底，並向對方送上桃花口罩和掛飾；林盛斌亦說會介紹對象給她。

姚子羚表示每年新年都會相約「胡說八道會」幾位好姊妹跟豹哥（單立文）、豹嫂（胡蓓蔚）拜年討利市，「我們是非常不知醜，已被他們鬧了很多年，哈哈」。陳山聰隨即取笑她說：「李施嬅都搞掂，你快點啦！」姚子羚指感情事隨緣，問到是否與前度Raymond翻撻？她避談兼轉移話題，稱很開心李施嬅結婚，而她們之前已經知道對方訂婚，但不知會在昨日公布婚訊。

姚子羚透露見過李施嬅的未婚夫，大讚男方是個認真工作和心地善良的人，「會講廣東話和英文，有頭髮的，很惜施嬅，總之在施嬅心目中絕對靚仔，100分」。她稱將來可能會效法對方，結婚才公布。

陳山聰笑言自己不開心，因他連李施嬅拍拖也不知，故得知婚訊時很驚訝，立即向對方求證，「很替她高興，她一定行大運，其實《金宵大廈》很旺我們，拍第一輯時我結婚，現在拍第二輯就輪到她結婚，希望她快點生小朋友」。

（即時娛樂）