劉鑾雄夫婦再為香港電影業出力 斥資1500萬元撐本地製作 (18:20)

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，除了造成人命傷亡外，亦嚴重打擊各行各業，香港電影業亦不能倖免，令電影業接近停擺。

有見及此，劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比），再度為香港電影業界出力，將向天下一集團旗下公司開拍的5部本地製作電影，投資1500萬港元，令到更多電影工作者可以重回崗位，繼續為香港電影奮鬥。

該5部本地製作電影當中，《送院途中》已經開拍，第2部《馬拉松》亦有望在3月或4月開鏡。劉鑾雄伉儷今次投資款額，連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。

劉鑾雄伉儷指出，是次投資1500萬港元，希望能夠幫助本地電影業界，在疫情之下渡過難關，同時承諾在能力所及，和用得其所的情況下，他們與「劉鑾雄慈善基金」將義不容辭地提供更大的財政及其他支援。

事實上，「劉鑾雄慈善基金」於去年5月已向香港演藝人協會發起的「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1000萬港元，在疫情期間緩解電影基層人員的困難。

劉鑾雄自小熱愛看電影，他憶述在戲院查票寬鬆的50年代，曾經試過與5個家人共用一張戲票，擠在小小座位上看戲，到現在記憶猶新。對於電影業界現時面對困境，他亦希望感恩圖報，略盡綿力幫忙。

天下一集團表示為香港電影業界出力是雙方的共同理念，該5部電影將會充滿本地元素，亦會多起用本地新演員，在業界寒冬中，為他們提供更多演出機會。

（即時娛樂）