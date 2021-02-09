狂刨育嬰書｜大肚湯怡齋坐唔畀郁 麥秋成做足過大禮傳統 (18:31)

湯怡（原名袁家怡，Kathy）和麥秋成上月底在社交網貼了甜蜜婚照，宣布結婚兼快將榮升父母，他們的擬結婚通知書亦已曝光，今個月會舉行小型婚禮。婚期臨近，今午已完成過大禮儀式。

兩人的過大禮儀式跟足傳統習俗，包括有花膠、瑤柱花菇、龍鳳鈪、金豬牌、首飾、中式禮餅、巨型生果籃、紅酒和椰子等。提到過大禮情况，Kathy笑言自己什麼也沒有做，只是齋坐，她笑說：「我都係坐喺度㗎咋，哈哈，冇人夠膽畀我做嘢，就算我想幫手，佢哋都會話『你唔好呀，你唔好呀……』，不過都好嘅，呢段時間大家都當我係一個公主咁對待，再加上秋明（麥秋成弟弟）係wedding planner，所以好多嘢都係佢幫我哋manage。」

問到身體狀况，Kathy說：「我覺得呢個感覺好奇妙，自己好興奮，暫時未緊張，反而會同啲朋友，或者家姐傾生完BB之後會點，好多知識吸收緊，同埋睇好多媽媽書，如坐月時候應該食啲乜？懷孕期身體上會有乜嘢變化？同埋會補充好多supplement，希望有足夠營養畀BB。」

麥秋成則興奮說：「今日（9日）係我哋過大禮日子，心情非常興奮，這段時間邊工作邊忙着籌備婚禮，好多細節要準備，擇日子、選擇聘禮、婚禮場地佈置，加上限聚令，賓客安排等，真係忙不過氣，好彩弟弟係wedding planner，減少好多煩惱。最緊要家怡同屋企人開心滿意，當一切安排好，我哋會公布婚禮儀式日子，跟各位分享我哋快樂。至於我同家怡，每日都學習準備迎接BB來臨，感覺到BB每日成長，係一件奇妙事情。」

（即時娛樂）