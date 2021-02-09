何婉盈讚馬浚偉「通天曉」 馬仔敬重陳淑芬 (19:31)

馬浚偉（馬仔）構思、策劃、製作及主持的《緣來自咖啡2》，邀來圈中具分量的女性任嘉賓，繼陳敏之、嚴淑明、顧美華後，明晚（10日）及下周三（17日）兩集分別有何婉盈和陳淑芬亮相。

何婉盈以「估佢唔到」形容她對馬仔感覺：「年輕時見他唱歌拍戲，已經覺得他非常努力，拍好多劇，尤其是古裝劇，對白冗長又艱澀，難記難念，但他完全駕馭得到，我發覺他記性甚佳，與生俱來才華，他的記性愈來愈好，讀中醫很難記的資料，都難不倒他，我也讀過書，現在拿支槍指住也不會再讀，但馬仔應付得很好，懂得融匯貫通，正是一理通百理明，真的好佩服他。」

跟馬仔真正認識是近幾個月，何婉盈見到他的努力和成功，不但有自己製作公司，又搞舞台劇又拍電影，更估不到做埋教育，她說：「他是通天曉，清楚自己做什麼，也知道如何讓每個跟他工作的人清楚責任，整齊分配達至最佳效果，這種能耐也非人人可以做到。」

馬仔心目中的何婉盈開心又樂觀，一入行已留意她與眾不同：「相交雖不長，惟印象深刻，起初以為她是人前表現習慣開心一面，但透過交談，了解其成長和生活歷程，就覺得她有勇氣有承擔，一個女子背負家庭經濟及子女教育，怎會沒壓力？她肯承擔亦自我進修增值，考到好多牌，勇敢面對困難。」

陳淑芬是馬仔非常敬重的人，籌備《緣2》已列入首選邀請嘉賓，他很開心陳太答允亮相：「陳太在圈中無人不識，跟她傾談很有得着，她敢於開創先河，以超凡成就引證一個人生哲理：創造沒有人做過的東西會更好，因為不會有規範，好多事情只要你想做就勇敢去做，不用太多顧慮。」

陳太以「馬同學」稱呼馬仔，一個與眾不同的藝人，「近年在社交平台經常見到他做好多事情，很有上進心，不是整天想如何賺錢，真心想搞多些創作，做多些如舞台劇和電影等，肯花時間和心思去學習，全部不是玩玩吓，難以想像一個藝人，會有如此魄力同毅力，我真心欣賞他。」

（即時娛樂）