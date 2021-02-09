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年廿八｜張建聲去花墟買桃花：目的好明顯 (21:56)
文章日期：2021年02月09日
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張建聲買桃花目的，當然是想旺桃花及人緣。（張建聲Instagram圖片／明報製圖）
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張建聲今日年廿八孖朋友去行花墟買花，成功買了一棵靚桃花，笑言目的好明顯。張建聲留言：「買個靚花先🌸。#尤其係桃花 #目的好明顯😂 #太多人所以兩個男人好似要拖住手行花墟 @cyrus_huen」
（即時娛樂）
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