年廿八｜張建聲去花墟買桃花：目的好明顯 (21:56)

張建聲買桃花目的，當然是想旺桃花及人緣。（張建聲Instagram圖片／明報製圖）

張建聲今日年廿八孖朋友去行花墟買花，成功買了一棵靚桃花，笑言目的好明顯。張建聲留言：「買個靚花先🌸。#尤其係桃花 #目的好明顯😂 #太多人所以兩個男人好似要拖住手行花墟 @cyrus_huen」

（即時娛樂）