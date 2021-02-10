專訪｜謝嘉怡陳楨怡郭柏妍鎖定目標 向胡楓阿Bob討大利市沾旺氣 (23:15)

應屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、亞軍陳楨怡（Celina）及季軍郭柏妍（Rosita），趁新年合唱一曲《財神到》，願人人有工開、財源滾滾來。入行後的首個農曆年，3位港姐均要參加無綫大型賀年騷演出。她們揚言已鎖定目標，誓要𢭃到以財神形象現身的胡楓，以及人氣旺盛林盛斌（Bob）的利市，希望能沾一沾他們的旺氣。

謝嘉怡雖然是中英混血兒，但從小在香港成長，15歲才去蘇格蘭升學，所以對賀年習俗非常熟悉。「以前隨家人返內地拜年時會燒炮仗、放煙花、唱卡拉OK、打麻將，和親戚一起食飯，很熱鬧！我對賀年歌沒深刻印象，但爸爸最愛唱張學友的《還是覺得你最好》，這是我們兩父女的飲歌。」

郭柏妍每逢新年都會和親友打麻將聯誼，陳楨怡也會和親友玩啤牌及「魚蝦蟹」。提到賀年傳統，陳楨怡說︰「每年都會幫媽媽去花墟買花、包利市、整蘿蔔糕，年廿八洗邋遢，年三十用碌柚葉冲涼，蘿蔔糕也食足一個月。」郭柏妍回憶︰「年少時，每逢過年也有很多趣事。我小時候已幫媽媽整年糕、蘿蔔糕，刨蘿蔔刨到雙手紅腫，但覺得好好玩！最難忘有年放煙花，我受細菌感染患上紅眼症，雙眼紅了1、2個月。」

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（即時娛樂）