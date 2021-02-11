麥玲玲講生肖運程（1）｜太歲牛需冲喜 肖虎紅鸞星動 肖兔欠吉星 (15:50)

堪輿學家麥玲玲（圓圖）講解牛年運程，未知肖牛的劉德華、肖虎的譚詠麟和肖兔的佘詩曼，今年他們運程如何呢？（大會提供/資料圖片）

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者，預測牛年各生肖運勢，大家所屬生肖來年運勢如何？有沒有吉星拱照？如何逢凶化吉？等麥玲玲逐一講解。

肖牛：肖牛者犯本命年，是犯太歲的年份，正所謂「一喜擋三災，無喜是非來」、「太歲當頭坐，無喜必有禍」，犯太歲年份需要傳統大喜事冲喜，包括結婚、添丁和買樓，也是最好選擇，若無此類喜事，這一年的變化會比較多。感情運方面易有離合，有「華蓋星」，「華蓋」是藝術才華的星，做創作代表靈感不絕，但「華蓋」不利感情運；「歲駕星」對事業有幫助。

今年凶星則有「劍鋒星」和「伏屍星」，「劍鋒」代表小心被金屬所傷，尤其在工作上要接觸金屬物件人士，要特別小心，過年後捐血、洗牙能提升健康運。長期佗住老鼠型飾物，對自己有幫助。

肖虎：今年有吉星「天乙貴人星」、「紅鸞星」、「太陽星」和「天空星」。「天乙貴人星」是強而有力貴人；「紅鸞星」則指桃花運特別好，特別受人歡迎；「太陽星」是男性貴人星，肖虎的單身女士要把握機會，遇到的男仔相當不錯；「太陽星」則照遠不照近，拓展海外市場或做男性生意會較好；同時要留意凶星「孤辰星」，孤辰即代表孤單，小心伴侶溝通出現問題；「晦氣星」則代表埋怨同溝通不足，今年要搞好人際關係。

肖兔：今年沒冲亦沒合，算平穩，並無吉星照住，要借「天解星」、「將星」和「祿勛星」，不過借星的話，僅3成力量。「天解星」屬於解決困難的星，「將星」和「祿勛星」代表對事業有幫助，亦有領導才能，會有少少進步，好多事情一波三折，會做得辛苦些。今年肖兔者要留意「喪門星」、「災星」和「披頭星」，最好裝修屋企兼換家具。

（即時娛樂）