麥玲玲講生肖運程（2）｜肖龍有錢銀瓜葛 屬蛇易惹官非 肖馬害太歲 (16:41)

肖龍的黃心穎、肖蛇的郭富城和肖馬的林嘉欣，今年運程又如何呢？（Instragram圖片/資料圖片）

肖龍：今年輕微犯太歲，叫「破太歲」，指人際關係之間的破壞；「太陰星」則是女性貴人星，做女性生意會財源滾滾；「唐符星」是對事業相當好的星，但同時要提防「勾神星」、「貫索星」和「歲煞星」，「貫索星」代表金錢瓜葛，容易因財失義，最好長期戴住雞的飾物。

肖蛇：肖蛇者和太歲做好朋友，工作會順利些。吉星有「國印星」，即掌管權力帥印，事業運相當不俗，而「三台星」則像樓梯一樣，無論感情、事業和財運方面，也有進步空間；另有凶星「官符星」、「五鬼星」、「天哭星」和「指背星」，「官符星」表示易惹官非，文件合約易出錯；「五鬼星」指疑神疑鬼，人際關係有變化；「指背星」則指被人篤背脊，人際關係要小心。

肖馬：重新開始的年份，今年輕微犯太歲，屬「害太歲」，害即是遭人陷害，今年要留意人際關係，要少說話多做事，今年容易有小人。吉星有「月德星」、「玉堂星」和「天廚星」，「月德星」代表貴人，「玉堂星」是金玉滿堂，財運不俗，「天廚星」則代表有好多朋友請食飯；同時要留意凶星「咸池桃花」，即指短暫桃花，要看清楚才投入感情；「小耗星」屬於細的破財星，建議破歡喜財做善事，可以帶老虎和百解飾物。

（即時娛樂）