搵老公拍「相敬如賓」片 吳若希女王上身 Alex冇得Say No (16:28)

吳若希（Jinny）在網上開設個人頻道，第一條片就將老公何兆鴻（Alex）擺上枱，要Alex完成她開出的4大挑戰，而且全日只可以「Say Yes」，不能拒絕。她笑言為了要跟老公相敬如賓，因此每月都定下一星期為「相敬如賓周」，兩人在那個星期內不能發脾氣，也不能拒絕對方的要求。

Jinny先要Alex讓她修鼻毛及擠暗瘡，Alex最初叫唔好，立即被老婆瞪大雙眼鬧︰「冇得Say No呀今日！」肉隨砧板上的Alex只好默默接受，一臉無奈兼有點害怕地說︰「嚟啦﹗」隨即又被老婆鬧︰「今日我話事呀，嚟咩啫你﹗」Jinny惡老婆形象盡現，立即補鑊說自己好斯文。

Jinny要老公完成的第2項挑戰是公主抱。誕下細仔只有幾個月的她可能未收身成功，Alex要出盡全力才可抱起她。被抱起的Jinny要老公慢慢轉圈，讓她可以對住鏡頭Say Hi。

之後，Jinny要Alex做掌上壓，其間不斷騷擾他，最後又要Alex上樓吸塵做家務。不過，Alex竟然返上牀打機，激到Jinny大叫。Jinny又突然問老公︰「我肥唔肥呀？」Alex說︰「肥﹗你話All Day Yes嘛！」Jinny唯有改口問︰「我瘦不瘦？」Alex隨即答「瘦」，令Jinny哭笑不得。

（即時娛樂）