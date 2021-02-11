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林峯未見影 張馨月年三十攬住愛女合照 (16:52)

文章日期：2021年02月11日

今天是年三十，張馨月在社交平台上載她攬住女兒的照片，惟未見林峯，不少網友也追問林峯在哪兒。張馨月以公仔遮住女兒的樣子，繼續低調不讓其樣子曝光，並留言︰「年三十快樂呀﹗」

（即時娛樂）

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