林峯未見影 張馨月年三十攬住愛女合照 (16:52)

張馨月攬住愛女自拍，未知林峯是不在身旁還是未有出鏡。（張馨月Instagram及微博圖片 / 明報製圖）

今天是年三十，張馨月在社交平台上載她攬住女兒的照片，惟未見林峯，不少網友也追問林峯在哪兒。張馨月以公仔遮住女兒的樣子，繼續低調不讓其樣子曝光，並留言︰「年三十快樂呀﹗」

（即時娛樂）