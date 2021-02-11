雙祥見｜金牌監製梅小青現身 黎耀祥阮兆祥唔敢帶梅小惠「遊花園」 (18:07)

黎耀祥、阮兆祥早前拍攝《雙祥見》新春版，獲金牌監製梅小青到場探班。家姐現身支持，《雙》監製梅小惠高興之餘也有少許壓力，她說︰「今次是我作為製作總監身分，家姐第一次來現場探班，有少少壓力，希望盡自己所能做好，不令她失望。我當了製作總監後，姐姐私下也經常分享經驗及心得。」

被問到可想有天像家姐一樣成為金牌監製時，梅小惠說︰「成為像她一樣的金牌人馬，還有很長日子！如果她可以重出江湖拍劇，我就有機會再紅了！」梅小青見妹妹在拍攝現場指揮從容，賣力投入，事事親力親為感到十分欣慰，事後在社交網讚梅小惠是她的驕傲。

黎耀祥、阮兆祥事前不知道梅小青到訪，見到她時有點吃驚。梅小惠爆料︰「他們前一秒還在說笑，一見到小青姐即刻收歛起來，因為他們都十分尊敬小青姐。他們平日拍攝最尾的『二選一』環節時，在選題上經常帶我遊花園。今次有小青姐在場，他們不敢亂來，認真地做選擇，可見小青姐即使退休了，金牌監製的氣勢還是勢不可擋！」

黎耀祥、阮兆祥在節目中分享最深刻的情人節。黎耀祥回憶有年送花給太太，對方卻說花很貴，叫他以後不要再送，寧願他實際一點折現。阮兆祥說︰「祥嫂叫他不要再送花的原因，其實是因為黎耀祥送錯百合花！」阮兆祥自爆曾為逗女朋友開心，花了一個月人工買了100枝玫瑰送給她。

（即時娛樂）