生完兩個女高2cm 李亞男：祖藍叫我唔好生咁多個 (21:20)

本周日大年初三（2月14日）是王祖藍與李亞男結婚6周年的鐵婚日子，他們接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，說6年婚姻最大感受，是發覺簡單就是快樂。李亞男談及王祖藍是怎樣的老公時，笑說一言難盡：「他好細心、有主見、靚仔、有才華、喺我心中他係非常高嘅！」王祖藍心中的李亞男則是個200分老婆：「人生中就是要搵一個同她一齊，每日都見恩典的人，亞男就係喇！」他好感恩兩人的婚姻過得平淡而快樂，每日都會跟對方講I love you 、Miss you！他笑說：「她喺睡房，我入廚房都會掛住她，幾大件事！所有糖尿病人都要迴避呀！哈哈！」

李亞男去年12月宣布細女王海靜（Hayley）出世，王祖藍回憶太太分娩的趣事：「在手術室醫生竟然播我首歌《跌落凡間的天使》，覺得怪怪哋，於是要求播回上次生大女時播的張學友《每天愛你多一些》，好多謝學友兩次陪著我哋生BB。我其實冇乜留心（聽歌），因為顧住補番上次（生大女）忘記的細節，點知剪臍帶一幕都是錯過咗，護士只拍到我剪完一刻，冇得補番......（會否生第三胎？）真係唔敢講，暫時兩個先，我哋計劃三年抱兩，兩年內亞男都要戒口好辛苦，她發夢都夢到食生冷同邪惡食物的拍拖日子。」

談到兩歲大女王天韻（Gabby）長得高，李亞男指老公擔心女兒12歲時點算！還有她每生一個就長高1cm，現在前後高了2cm，老公叫她不要生咁多個。

（即時娛樂）