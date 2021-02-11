林家棟主演電影《智齒》入圍第71屆柏林影展「特別放映」單元 (22:27)

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖子妤及陳漢娜主演的電影《智齒》，入圍第71屆柏林影展的「特別放映」單元，《智齒》亦是今年唯一入圍該單元的華語電影。

《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟飾）開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾），被激發的恨意一發不可收拾。為突破人性黑暗面至極緻的境界，劇組人員每日利用大量垃圾進行拍攝以營造地獄感，鄭保瑞特意將整齣電影以全黑白呈現在大銀幕上，他解釋：「黑白，係我哋創作這部電影幾年裏面，搵到比較適合呈現這部電影的方法。」

身為主角的林家棟，今次是繼電影《樹大招風》後再次入圍柏林影展，他興奮表示：「導演同我講解《智齒》時，他強調對我來講是一個極大挑戰，除有多場戲要埋身肉搏，仲要打女人，兼要大家都無替身，我就知道這部戲非接不可。今次能夠入圍柏林影展，對台前幕後是一個好大鼓勵，亦是對導演的肯定，雖然今年影展改在線上舉行，希望無損觀眾對《智齒》的熱愛，我們期待疫情過後，有機會到當地觀摩、交流兼同影迷會面，祝大家新年快樂，身體健康。」

（即時娛樂）