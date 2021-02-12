避談人事變動｜無綫副總經理曾志偉自謙似新人 6個字形容回巢心情 (15:03)

【今日直擊】今天大年初一，曾志偉以無綫副總經理身分亮相賀年節目，深受藝人歡迎，志偉受訪時表示只履新了3天，感覺仍是新人一個，並表示未習慣坐寫字樓，他說：「因為我10幾20年，冇喺香港過年，年年都係出去賺錢，今年返嚟派錢，因為20年來喺拉斯維加斯做節目，（今年）反而有少少唔習慣，尤其要着西裝入廠，唔係喺阿姐（汪明荃）隔籬做主持，有少少好陌生感覺，大家綵排及傾偈時，我都好想跳返入去，今日見到阿姐及修哥（胡楓）拜年，好有代表性，代表藝人及市民嘅祝福。」

談到工作大計﹑傳邀何麗全回巢幫手﹑人事上是否有變動包括余詠珊去留問題，志偉則表示今天只談開心事，不談公事，他又6個字形容返無綫心情，他說：「嚟緊會再次同大家見面，返嚟得3﹑4日，以前做好自己節目就算，今日只能夠講，做電視同香港市民分唔開，用6個字形容今次返嚟心情，希望做到要進步，一齊共同進退；希望香港人要團結﹑TVB要團結，最後就係開心，希望香港人開心啲，TVB所有藝人同事喺工作上開心，我覺得其實冇嘢係會分開，因為TVB服務香港市民，希望大家一齊進步﹑團結﹑開心。希望人人有工開，做Job做唔完，能夠度過難關，任何行業添滿所有人，舖頭開返晒大家返工。」

志偉又自爆今早返工摸門釘，他說：「平時返嚟人哋幫我開晒門，原來唔知要帶鎖匙，今日我第一個返，早到嚇死人，可能緊張呢，做呢啲真係新丁，要摸門釘。（藝人知你回來好興奮？）因為以前玩慣，但都係個心冇變，大家有個開心工作環境，製作好好節目。」

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（即時娛樂）