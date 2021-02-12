華納歌手許廷鏗薛凱琪衛蘭送上新年祝福 分享牛年大計 (16:33)

華納歌手拿着他們寫的揮春，跟大家拜年。（大會提供）

華納歌手齊向大家拜年，分享各自如何過年及新年願望，由於疫情關係，有些家人朋友比較少見面，也特別送上溫暖祝福語及心底話。

去年回歸華納展開全新音樂計劃的薛凱琪（Fiona）表示，今年應該會留家吃糕點，也會預留時間向父母拜年，Fiona特別「祝福」病毒盡快退休，希望再擁抱朋友和跟歌迷近距離接觸，以及舉辦演唱會和大家唱歌握手。

許廷鏗今個新年享天倫樂，家裏增添新成員，也是他首度跟侄女們過新年。鏗鏗新年願望大家身體健康，在檢測上有更多「Negative」，大家可以免疫、防疫。另外也為近年合作無間的林夕送上新年祝福，及所有滯留在世界不同地方的人，能盡快與家人和朋友再共聚。

衛蘭（Janice）在新年假期，抽時間陪家人以及和朋友行山，去年雖然做了線上音樂會，但Janice坦言不夠喉，希望新一年盡快上台唱歌及見到觀眾，長期和媽媽分隔兩地的Janice，已有一段時間沒有跟媽媽見面，特別為她送上祝福，並希望讓媽媽感受到自己對她的愛。衛蘭胞妹衛詩（Jill）覺得新年最有意思，就是可以和一班朋友聚在一起，所以農曆新年會跟朋友一起吃年糕、聊天和享受大家在一起的時間。

去年在音樂上大豐收的Dear Jane，新年期間會盡量陪家人，主音Tim笑說可能會因為限聚令而派少了利市，說到新年願望，Howie希望可以考到電單車牌。

洪嘉豪去年推出4首派台歌，新一年會進行音樂製作的工作。今年的計劃除了和監製合作的派台歌外，還會製作自己一手包辦曲詞編監的歌曲。

林欣彤（Mag）新年最期待吃媽媽煎的糕點，她也會趁年假計劃事業上新嘗試，和學習新技能如跳舞等。今年Mag希望特別祝福姨媽，因為她剛剛完成了大手術，身體還是比較虛弱，希望她早日康復。

去年音樂上成績大躍進的陳蕾，在農曆新年期間希望可以見廣州家人，新一年陳蕾希望疫症快完結，大家可以去旅行。

今年有2位新成員加盟華納大家庭，包括《全民造星II》亞軍張天賦，在新年期間除了會在家陪家人外，亦會同步準備他的新歌，練習彈結他，及最近開始學的彈琴和跳舞，MC表示這個假期不能外出太多，就閉門自修。

另外一位是日前公布的張蔓姿（Gigi），新一年願望是音樂事業有進步，創作方面以不同類型的音樂跟觀眾見面，期望大家會喜歡自己創作的音樂。

（即時娛樂）