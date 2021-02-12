星二代賀年｜林文龍女兒敬茶畀父母 李璨琛囡囡敷衍拜年 (16:55)

今天是牛年大年初一，星級藝人在社交網貼相洗版式賀年。林文龍和老婆郭可盈的11歲女兒林天若相當孝順乖巧，敬茶給父母，林文龍寫道：「願所有人身體健康，順心順意，美滿人生，新年快樂。」

瑜伽導師林芊妤（Coffee）在Instagram貼了身穿紅噹噹瑜伽服做Yoga的相片，最搞笑是她的囝囝「伯伯」身穿唐裝衫，猶如樹熊般攬實媽咪隻腳，跟大家拜年，相當可愛，Coffee寫道：「牛年啦，而做這個動作當然是有意思的啦，祝你們牛咁大力～繼續力爭上游，今年能突破自己成為一支獨秀，Ummmm....而他（囝囝）啊，就繼續開開心心做隻樹熊仔吧，在這裡，我願看到這此照片的所有人，今年都心想事成～萬事如意!!!」

雨僑和老公羅力威則抱住B女羅約彌（Harper）過新年，相中的Harper笑得好開心，一家三口十分幸福，雨僑留言稱：「各位新年快樂！萬事如意，身體健康。上個聖誕，@harperllov仲係好細，我同@adasonlo（羅力威）仲係喺一片混亂中度過，於是我想今個農曆年佈置下，有番啲節日氣氛，結果好多朋友送新年禮物俾我哋，有啲過大禮feel添。」

李璨琛（Sam）囡囡李元元（Lucy）身穿紅噹噹衣服出街歎美食，最搞笑是Lucy媽笑囡囡敷衍地講恭喜發財，又爆她只掛住想搽唇膏呢﹗

（即時娛樂）