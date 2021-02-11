《向西聞記》搶閘登場 Tiger跟父慶祝60大壽 Dee約盧覓雪過情人節 (18:00)

《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》 是今年全港唯一一部賀歲港片，全長45分鐘，今天大年初一（12日）中午12時，已於hmvod上架，今晚10點男女主角何啟華（Dee@Error）及盧覓雪，會在hmvod facebook開live，親自向大家拜年及講述拍戲時發生的趣事。

日前《向》片演員包括Dee、雪雪、邱傲然（Tiger@Mirror）、泥鯭@RubberBand等拍攝賀年照，雖然Dee和雪雪牛年伊始已為賀歲片開工宣傳，但在農曆年間都各有節目，雪雪會打牌耍樂，由於晚市堂食未開關係，唯有在家吃多幾底糕應節，Dee則約朋友玩啤牌、射龍門，吃最鍾意的朱古力，趁過年放肆一下。

後天（14日）是情人節，問到有何節目？雪雪先扮嬲豬：「唔好同我提，有咩特別？做咩要提啫？有情人咪食飯，冇情人都係食飯。今年情人節年初三係赤口，實嗌交，嗰日禮拜日，送花都冇人見到，唔使返工冇得威。」Dee聞言即冧雪雪表示會約對方，雪雪聞言笑說：「情人節即刻有意義！」

提到新年願望，雪雪表示香港地運屬牛，今年踏入香港回歸24年，即是本命年，她說：「本命年係主變，咩都有變化，變化係有好同壞，過去2年已經好痛苦，希望本命年係向好方面轉，希望國泰民安，家家平安。」

Tiger過年會留家食飯打麻雀，他說：「新年希望《向西聞記》賀歲片多啲人睇，疫情快啲過去，大家正常生活，開開心心。」至於牛年最想做的事，Tiger透露爸爸屬牛，今年剛好60大壽，他表示希望跟父親慶祝生日。

（即時娛樂）