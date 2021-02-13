專訪｜王浩信蔡思貝合繪「牛年萬掂圖」 祝大家新一年生猛健康 (22:52)

出爐視帝王浩信、視后蔡思貝原來都是周星馳粉絲，兩人以電影《食神》經典的「掂」字為藍本，繪畫「牛年萬掂圖」，祝《明報》讀者牛年身體健康、生生猛猛、正能量滿滿、萬掂！

曾從事平面設計工作的浩信負責寫大字，思貝畫公仔。思貝讚浩信的字寫得靚︰「我好鍾意寫字靚的人，覺得寫字靚好有型，可以代表到性格。遺憾我小時候沒怎樣練過寫字，所以將來一定要我的小朋友練得一手好字。」浩信說︰「媽媽寫的字好靚，我小時候希望有天可以寫到像媽媽那麼靚的字，所以不斷練習。」

回顧過去一年，王浩信自覺幸運，疫情下仍有工作，還嘗試拍電影，又遇上一首好歌。再奪視帝，他說︰「這是人生中一場很重要的課堂﹗第一次得獎後，我有點忘記了目標，一直在找答案。多謝公司再給我這個獎，令我明白到我只想做一個演員，很享受演戲，這個旅程讓我學識放下很多事。」

思貝說去年有太多意料之外的事，包括成為視后。她說︰「這個獎是一個責任。雖然我仍會被動地等待工作計劃，但會先主動增值自己，在有限的時間內學普通話，也會重拾跳舞和彈琴，找回自己的生活態度。」思貝一向旺桃花，她笑言︰「不介意繼續有桃花運，因為代表有觀眾緣。」

今個農曆年，浩信會和家人一同包餃子、吃羊肉串和麵。他說︰「女兒包餃子時，會用麵粉包其他東西來玩。」思貝因疫情少見家人，笑言有從前在外國讀書時和家人一年見一次的感覺。她說︰「我會先做檢測，沒問題才回去。家人會趁新年問我很多問題，關心我的工作狀况。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）