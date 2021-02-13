專訪｜泳兒洪卓立吳浩康 英皇六福星玩大富翁發新年財 (21:18)

出發燒碟翻唱別人金曲的艾妮，希望能早日擁有自己的作品。（劉永銳攝）

吳浩康會趁新年為家人下廚煮賀年美食，但他為操弗身材，只能有得睇冇得食。（劉永銳攝）

洪卓立去年主力在內地拍劇，今年他北上之餘，也計劃推出全新EP。（劉永銳攝）

洪卓立、吳浩康、泳兒、李靖筠、曾樂彤及艾妮平日各有各忙，難得趁新春聚首一堂，齊齊化身成「幸運福星」，祝大家牛年大富大貴，以熱熱鬧鬧心情迎接「六福」臨門﹗

有別於一般的拜年開賭局耍樂傳統，他們今年圍埋一齊玩新春特別版大富翁，希望大家新一年都財源滾滾。洪卓立不敵眾人，邊玩邊被罰，最後只好化身財神爺，清唱一曲《財神到》，並向眾人派錢。泳兒回憶以往的農曆年多數會約朋友玩「魚蝦蟹」或「射龍門」遊戲，隨時靠運氣發個小橫財，惟今年疫情未退，加上限聚令，她與洪卓立、吳浩康等均表示今年會留在家裏過節，透過視像向親友拜年。雖然未能拜年，他們希望老闆楊受成也會預留大利市給他們。

去年受疫情影響，不少工作都要取消或押後，6位英皇福星希望新一年工作順利。洪卓立與曾樂彤已計劃推出新EP，洪卓立同時兼顧內地工作。泳兒說：「今年除希望出大碟外，亦想去不同地方旅行拍Vlog。如果可以飛，我想返新加坡探朋友。」吳浩康表示要積極製作新歌，希望今年能有一首非常滿意的作品，就像當年《洗剪吹》一樣受歡迎。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月14日）明報娛樂版。

髮型：Terry Yeung@念‧YONDA HAIR(洪卓立)、Ziv Yeung Hair@Leonard 3 Hair Corner(李靖筠及泳兒)、Zap Tang@Essensuals Toni & Guy Hair Salon(曾樂彤)、Ritz Lam@Leonardo 3 Hair Corner(艾妮)、Moe@IL COLPO Central(吳浩康)

化妝：Kei Kei(洪卓立)、Evelyn Ho(李靖筠)、Cyrus Lee(泳兒)、Will Wong(艾妮)、木子維納Vena(吳浩康)

服裝：MONSE@Harvey Nichols(李靖筠)、IRENEISGOOD Label(曾樂彤)、iBLUES連身裙、Christian Louboutin鞋(艾妮)、Harrison Wong(吳浩康)

首飾：Elspethbaby__Jewellery(艾妮)

場地：尖沙嘴初心 x Tapa Room

（即時娛樂）