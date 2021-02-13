上海過年｜放棄二人世界 蔡少芬張晉跟仔女過熱鬧情人節 (13:13)

剛慶祝結婚13周年的蔡少芬與張晉，是圈中的模範夫妻，恩愛非常。踏入牛年，身處上海的蔡少芬與張晉，祝大家新年快樂、身體健康、心想事成！過往農暦新年，蔡少芬一家會四出拜年，今年他們原定到張晉家鄉重慶拜年，但因疫情關係，決定留守上海去。

雖然如此，家中喜氣洋洋氣氛及習俗未有改變，蔡少芬表示：「新年習俗會食湯圓及吃團年飯，過往會讓女兒寫揮春，然後貼滿屋企，不過今年有朋友送上揮春，所以沒有寫。自己由細到大會買新衫過年，每年都不例外，現在我們所穿的紅色衫，3個小朋友都有，而且要同一款式，只是尺碼不同。」

問到蔡少芬在農曆年間，可會炮製新年菜式？她即笑謂：「最拿手做團年飯菜式！」身旁張晉聞言即表示：「是你做的嗎？」蔡少芬聞言笑稱：「我有份叫回來，年年我們會買，不會做，會買年糕和盆菜，好方便，不用自己做，煮熱食物已經好叻。」

此外，大年初三是情人節，兩口子如何慶祝？張晉說：「不說也不記得年初三是情人節！」蔡少芬認為新年一家人團聚，比情人節更重要，所以情人節會跟家中「小情人」楚兒、信兒和樂兒共度，她說：「情人節不一定二人世界，他們（小朋友）都是我們的情人，不應該放低他們，而且新年大過情人節感覺，想跟小朋友共度。」

當談到1歲大的囝囝樂兒，兩公婆即滔滔不絕說：「他一聽到我們唱歌就會跳舞，最喜歡轉圈，他覺得轉圈就是跳舞，好搞笑，而且他又愛玩，玩一些高難度動作，拋來拋去，現在又喜歡家姐彈琴，家姐一彈琴，他會坐隔籬幫手亂彈。」

（即時娛樂）