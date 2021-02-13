情人節未有着落｜陳嘉桓學整甜品 望牛年「脫單」成功 (14:25)

明天是大年初三，陳嘉桓（Rose）於牛年向大家拜年，祝大家牛年行大運，牛運亨通及身體健康。適逢明天（14日）是情人節，Rose祝大家有情人終成眷屬，未有情人的於牛年可以成功「脫單」，至於單身的她坦言，今年情人節「無着落」，笑言希望牛年可以行桃花運，她笑說︰「除了感情，工作上都需要桃花運，希望牛年會更好。」

雖然今年Rose未能「脫單」，不過她忙個不停，寄情工作，過年還與契媽及中學同學擺年宵市集；同時她又去增值廚藝，找來法國藍帶甜品師Peggy教她炮製「玫瑰花蘋果撻」，見Rose在甜品師指導下，整得有板有眼。

Rose自言平時甚少下廚，甜品更加少整，她說︰「自己唔係好識煮嘢，多數係負責食，初頭都驚自己整唔到，好開心甜品師Peggy讚我做得唔錯，仲話下次可以挑戰整佢嘅招牌韓式豆蓉花藝蛋糕。」

問到炮製代表自己的「玫瑰花蘋果撻」，是否想於情人節送給心儀對象，Rose笑說︰「身邊朋友成日都問，又話要介紹男仔畀我，仲急過我，不過我都係要睇定啲，當然想遇到個啱㗎啦。」

至於是否為「脫單」做準備？她說︰「最主要新一年想增值自己，挑戰唔同嘅嘢，整甜品係其中一樣，而且之前收身成功，想以後食得健康啲，所以就經朋友介紹搵甜品師Peggy教我，知佢整嘅嘢食都以健康為主，而且整甜品好厲害，今次拜師學藝都教識我，原來食甜品都可以好健康。」

（即時娛樂）