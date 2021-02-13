性格累事？｜花姐稱處男姜濤難搵另一半：佢都冇話題 (17:10)

回顧去年，《全民造星III》掀起全城熱話，人氣男團MIRROR橫掃樂壇頒獎禮，當中以「叱咤頒獎禮」成績最標青，MIRROR經理人黃慧君（花姐）功不可沒。日前花姐接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，憶述她由無綫音樂組PA（助理編導）出身，變身到「霸氣花姐」監製之路，她透露2018年因「惡毒」製作第一輯《造星》，她說：「最初構思很惡毒，只有我知，是想揭露參賽者的天真，或評判怎樣不公平，但最後我反而被參賽者熱誠感動。」

對於MIRROR在「叱咤頒獎禮」大豐收，花姐也坦言始料不及：「最初只預計過有生力軍獎及歌曲《Ignited》拿十大，之後甚至去了後台外面談工作。到MIRROR拿組合銅獎，我是錯過了整個過程，再宣布姜濤拿我最喜愛的男歌手，我是尖叫：『乜話？What？﹗』那刻我只擔心姜濤再被攻擊。」

另外，Anson Kong失落生力軍獎後被指「黑面」，花姐亦為AK解畫：「這個獎對AK太重要，我簽AK時，他說過畢生願望是於叱咤台拿新人獎，三甲不重要，我亦承諾會盡力幫他。那刻他不是黑面，他真的很不開心，他就是這樣直接不會假的人。第2天，AK傳短信給我say sorry，說自己不該有這反應影響大家，他指當時控制不了反應，但我很了解AK這個人，我欣賞他簽他，就是他夠真實。」

MIRROR三年來先後有六子被安排單飛演出，花姐透露MIRROR並非每個組員，都適合做獨立歌手，她說：「Stanley（邱士縉）及Lokman（楊樂文）簽約時，我已告訴他們是演戲為主，有些人適合做綜藝，也有些適合唱歌，並非個個想唱歌做solo，就像Stanley，你叫他派單曲他也未必想。」

至於12位成員當中，花姐被指偏心姜濤及Ian（陳卓賢），她坦言：「最初以為自己不會偏心，但比如姜濤特別多Job，就會接觸多些；Anson Lo（盧瀚霆）其實比賽前已識，是我叫他入行；另外，我很欣賞Ian才華，亦喜歡AK的性格，當然會有少少偏心，但那只代表我跟他們的相熟程度。」

花姐坦言至今也是邊學邊做經理人，對於Ian早前爆出與陳曉華與混血模特兒盧慧敏的三角緋聞，花姐說：「成件事是誤會，是Ian賣車給Hera（陳曉華），他們私下認識，架車未轉晒名，就讓對方先用，後來跟Amy（盧慧敏）就是真，他們拍劇相識，Ian早已告訴我。MIRROR簽約沒有禁止拍拖，但一定要讓我們知，Ian畢竟單身多年又28歲，拍拖也很正常，我亦替他開心，最初叫他們低調，只是不希望這段感情承受壓力。」

至於日前在陳志雲網上節目直認仍是處男的姜濤，花姐狠批他難以找到另一半，她說：「姜濤真的沒辦法！我也不想他單身，因為一個人沒愛情滋潤，就會一直這樣蠢。但一來他工作太忙，二來是他的性格，你也跟他傾過偈，就會了解到他沒有話題，那會有女仔對他有興趣？其實我也希望他拍拖，這樣唱情歌才有感情，但他也努力學習改善中，沒法勉強。」

（即時娛樂）