一家三口到郊外餵牛牛 符曉薇最怕老公陳柏宇執屋 (18:01)

陳柏宇（Jason）日前偕太太符曉薇（Leanne）及女兒陳羿辰（Abigail），接受香港開電視主播馬梓軒訪問，並趁牛年到郊外餵牛牛。Jason和Leanne表示，很享受每次帶女兒親親大自然，Leanne說：「我哋好多時都想帶Abi出去戶外活動，又或者去主題樂園，可惜遇上疫情，樂園亦關閉，所以都好無奈！」

談及過年節目，Jason表示跟大部分家庭一樣，都會去拜年：「通常有一日會去我屋企人度，以往喺酒樓團拜，然後有一日可能就去Leanne屋企拜年，至於Abi嘅利市，當然幫佢儲起，已經幫佢開個私人戶口，啲利市錢放晒入去！」

Jason和Leanne分享新年願望，Jason鬼馬表示：「希望新一年執乾淨啲間屋，哈哈，我哋屋企每一樣醬料都有，然後我每幾個月，就會望一望啲醬料睇下過期未，過期就會掉晒佢，然後再添置新嘅，所以屋企醬料每幾個月會換一次；仲有屋企個衣櫃，大部分都係Leanne啲衫，留咁多衫喺度，一年着得幾多次？」Leanne聞言笑說：「所以我好驚Jason執屋，佢問我要唔要，我梗係話要啦！」

（即時娛樂）