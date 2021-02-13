享受母女樂｜跟老公暫時分隔兩地 莫文蔚留港陪媽媽過年 (18:55)

莫文蔚（Karen）去年憑歌曲《呼吸有害》稱霸歌壇，橫掃香港四大樂壇頒獎禮，自從英國回到香港，一完成隔離就馬不停蹄地工作，直到過年才可以放假，她今年沒有飛返歐洲和老公相聚，特別把時間留給媽媽，選擇在香港過年，和家人團聚。

Karen新年後的工作檔期也排得滿滿，目前已完成幾首新歌，當然包括廣東作品，期待很快可以帶給香港樂迷驚喜，她亦祝願大家：「我祝福所有朋友身體健康，牛年大吉！」

Karen去年年底返港後，各方邀約不斷，又錄製多首新歌，天天都在開工，十分忙錄，過年終於有喘口氣機會，不過新年後馬上就有工作，所以今年是她婚後，首次沒有和老公過年，她說：「今年的過年可以正常休息幾天，其實今年的農曆新年對我來說，是非常特別的，因為通常每一年的習慣，我都會趁休息時候回歐洲陪老公，可是今年在香港還有很多工作忙着要完成，所以決定留港陪媽媽過年，也是一個非常好的安排，媽媽也開心！」️

Karen透露新一年工作計劃已安排好，她說：「自從去年12月回港後，我已錄了好幾首新歌，大家很快就聽到，今年最大計劃當然希望我的『絕色莫文蔚世界巡迴演唱會』最終站，可以順利在香港紅館登場，去年因疫情關係，香港站被迫延期，希望今年疫情盡快受到控制，夏天時候在紅館跟大家見面。」

（即時娛樂）