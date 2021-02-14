姜濤柳應廷盧瀚霆呂爵安圖畫代替文字 創意揮春送鼠迎牛 (23:39)

【專訪】MIRROR成員姜濤、柳應廷（阿Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）於農曆新年，合力發揮創意寫揮春，以圖畫代替文字，以猜燈謎形式互猜圖畫意思。

鼠年初嘗到台灣拍劇的姜濤，對當地美食念念不忘，揮春特別以五更腸旺煲作藍本，加上代表自己的「桃」，寓意「桃花暢旺」；阿Jer所畫的則略嫌簡單，一度被誤解是自畫像，畫鴨又畫到似雞，慘被隊友取笑，大家花了一段時間才估到他寫的是「得心應手」；Anson Lo真的用自畫像，一心以此代表自己中文名字中的「霆」音，同樣叫人難估，最終親自解釋是「亭亭玉立」；Edan就直接易明，一看就知是祝大家「一帆風順」。

四子被問到牛年大計時，姜濤指鼠年最遺憾是MIRROR演唱會因疫情而告吹，望牛年可以成功舉行，但大前提是希望疫情快點過去，亦希望新一年自己曲風有所變化，作多點新嘗試。至於桃花方面，他說：「沒想過要特別暢旺，順其自然。（定下實現與最愛日本當紅玉女有村架純合作願望？）這個算吧！應該還有排，都是學吓日文先啦！」

阿Jer稱鼠年音樂上畀到很多力量大家，新一年希望能給予大家更多正能量，助大家無論遇上失戀、失業等不如意事都有力量可以走下去。

Anson Lo表示鼠年很開心能推出快歌及慢歌單曲，希望牛年有更多劇拍，會在演戲方面多加點苦功。Edan則慶幸鼠年能夠拍劇和參與綜藝節目，很感恩有很多機會，希望牛年工作機會繼續有，當中最大嘗試是在新劇與Anson Lo挑戰男男親密戲。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）