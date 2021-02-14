情人節驚喜 陳法拉宣布女兒出世︰看到她什麼都值得 (12:02)

今日大年初三，亦是2月14號情人節，38歲陳法拉一早就在社交網報喜，宣布女兒「小米妮」已在鼠年尾出世，令人驚喜﹗

她上載與法籍丈夫Emmanuel Straschnov齊齊跟女兒手疊手的照片，還有她懷孕時在海邊的單人照，留言︰「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady.（過去的10個月是一段奇妙的旅程，充滿了未知、驚奇、愛和很多的快樂。作為新手父母，我們的內心是充實的，我們期待和這個小姑娘一起度過每一天。） 十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！#情人節 #鼠年尾巴的寶寶 #小米妮 #happyvalentinesday #mylittlevalentine」

法拉回覆傳媒時說︰「『小米妮』喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨渦。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

（即時娛樂）