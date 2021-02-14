楊洛婷宣布再懷孕 害喜反應強烈 自嘲大肚初期似喪屍 (13:17)

今日情人節，娛樂圈喜事一浪接一浪﹗繼陳法拉宣布已為法籍丈夫Emmanuel Straschnov誕下混血B女「小米妮」後，與Dear Jane主音老公黃天翱（Tim）育有一女楊洛婷亦宣布再懷孕﹗

她在社交網上載家庭照，一家三口齊齊穿上紅色衫，喜氣洋洋﹗Tim的上衣印有大肚火柴人公仔及「MISSION ACCOMPLISHED（任務完成）」字樣，楊洛婷穿上露肩貼身裙，肚子已不小，估計已懷孕5、6個月。

她說︰「情人節快樂！在象徵著愛的日子，沒甚麼比跟大家分享愛的消息更好！我們的第二位情人即將到臨。究竟他／她將會是『他的』還是『我的』前世情人？來看看今天剛在我的YouTube頻道中發布的第一個關於孕期的視頻 - 『宣布懷孕』！誠邀大家關注我的頻道，跟我一起渡過這個甜蜜孕期！」

楊洛婷在其YouTube頻道發布宣布懷孕的短片，她表示去年10月起每天送完女兒返學後，就會利用3小時空檔跟健身教練上堂，但完成首次訓練後已覺得不舒服兼有反胃感覺，接女兒放學時更嘔吐大作，遂懷疑有喜。楊洛婷幾日後找了一張過期的驗孕紙驗孕，已驗出有孕，Tim的第一個反應是不相信。楊洛婷事後又自行驗了幾次，再找中醫拿醫療級驗孕棒再驗，終於證實懷孕﹗

楊洛婷表示今次懷孕的不適反應比上次強烈，首個月經常頭暈、作嘔、沒胃口、便秘，又因鼻敏感問題失眠，要全日卧牀休息，體重下降，樣子似喪屍，朋友都問她是否病了。她表示害喜反應直至懷孕兩個月時才消失，胎兒亦比預期成長得快及強壯。楊洛婷回憶姑娘曾問她想不想知道胎兒性別，她卻說不想知道，認為生仔生女也沒所謂，期待等BB出世一刻才知道性別。

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（即時娛樂）