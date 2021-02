鍾嘉欣去年完成劇集《兒科醫生》拍攝工作後,已飛返加拿大陪伴家人。趁農曆新年,嘉欣在社交網上載與一對子女的照片,4歲大女Kelly一身紅噹噹賀年裙仔,還戴上花花戒指,滲出陣陣少女味。嘉欣在照片中跟Kelly惜惜,竟惹來細仔Jared呷醋,十分搞笑﹗嘉欣說︰「Happy Chinese New Years from our family to yours. 祝大家身體健康,合家平安,萬事如意,心想事成,笑口常開,財源滾滾,恭喜發財!」

