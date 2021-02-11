《造星III》季軍ANSONBEAN加盟Cool Style 跟偶像古天樂搵食 (16:52)

《全民造星III》季軍陳毅燊（ANSONBEAN）加盟「Cool Style」，成為古天樂及Angelababy新公司旗下第一位藝人。

今日情人節，自言沒有情人的ANSONBEAN這天沒有節目，回了公司向經理人Kim Chou拜年及祝她情人節快樂，以答謝她對自己的栽培。成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人，ANSONBEAN說︰「能目擊Cool Style這公司的誕生，兼且成為這間公司的第一個藝人，感覺十分榮幸及特別。我一直很喜歡老闆古天樂，也愛看他的戲，STYLE International Management又是一間很國際化的公司，全部加埋一齊，感覺很刺激。」

ANSONBEAN目前每星期製作幾首Demo歌曲，他說︰「希望先做一個庫存，然後定期給大家聽。雖然未知公司會否用這些Demo，但我覺得這樣可加快進步。我也會練習演技，雖然之前曾演戲，但自覺未掌握到技巧，仍未是個演員。」語畢，ANSONBEAN練習了一下拳擊踢腿，似乎有意向動作電影方面發展。

至於未來會向哪方面發展，他說︰「我承諾會找個平衡，會在各方面努力，練習我不同的技能及工作。在我面前仍有很大的成長及進步空間，我會每星期反省，然後再訂出新指標去催谷自己。多謝粉絲的支持，你們一開始已支持我，我有時練習到全身乏力時想到你們對我的期望，就會起身再努力過，所以你們的支持很重要﹗」

（即時娛樂）