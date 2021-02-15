專訪｜北上半年回家過節 溫碧霞與丈夫小別勝新婚 (21:55)

溫碧霞（Irene）疫情下北上掘金半年，完成了近200項工作。雖然工作仍然接踵而來，她卻寧願返港接受家居隔離後，與丈夫何祖光（Kenny）及兒子Xavier過農曆年。「今次真的走得太耐了，很掛念家人、朋友。老公之前為見我一星期，在澳門隔離21天，令我很感動，所以推工作也要返港與家人團圓，家庭對我來說是最重要的！」

一別半年，Irene感覺老公、兒子也長大了！「兒子長高了！我和兒子每天也有視頻，但他很掛住我，一見我回家就攬實我。我在家隔離時，天天陪住他，他很開心！小別勝新婚，我和老公的感情也更好。」年初三是情人節，Irene跟Kenny二人世界慶祝。被問到送什麼禮物給對方時，她說︰「我已將自己送給他，那麼大的禮物還不夠，相聚比任何禮物都重要。」

Irene新年後將再北上與張家輝合演由趙林山執導的歷史戰爭片《731》，之後返港籌備其電影工作室計劃6月開拍的新戲《我們的18歲》。談到新年願望，她說︰「希望疫情快些過去，大家健康快樂，可以坐飛機自由出入去旅行！今次返港很傷感，大家都不能出埠旅行。我已很久沒去美國探老爺、奶奶，今個新年只能透過視像跟他們拜年！」

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（即時娛樂）