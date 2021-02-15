專訪｜馮盈盈買風車望轉走是非 牛年專注工作唔急拍拖 (23:08)

馮盈盈獲無綫力捧，去年在事業上機會不斷，無論綜藝節目、大騷司儀，還是劇集亦見其身影，在「最佳劇集」《反黑路人甲》中更首度擔任女主角，並首獲提名「最佳女主角」。不過，鋒芒過露衍生反效果，其事業穩步上揚，同時被不少是非纏身。馮盈盈藉農曆新年，特意買個靚風車，希望將是非統統轉走，新一年扭轉負評，催旺桃花增強觀眾緣。

馮盈盈表示2020年對其而言算是豐收一年，先是年頭拍了《逆天奇案》，到年中《反黑路人甲》播出後反應迴響都很好，於台慶頒獎禮上還奪得「最佳劇集」殊榮，她笑說：「已經是我連續第二年有份參演的劇集攞到『最佳劇集』，看來我的招財貓體質非常靈光。而且聽到很多聲音說很喜歡Madam Koo這個角色，為我增加了很多觀眾的支持，我還憑此角首次提名『最佳女主角』，是事業上的一大突破，知道有份提名我已經當自己贏了，因為真的很大進步。我個人亦覺得，整個團隊一齊得獎分享喜悅，比得到個人獎更加大滿足感。」

過去一年，馮盈盈的是非可謂「由頭旺到尾」，常被指愛結識有錢人向上游。面對「拜金」、「貪慕虛榮」、「姣精」，甚至更難聽的抨擊，她以正面看待，「正面來看其實是好事，證明我有討論價值及有人關注。客觀數據也顯示，有我名字的新聞，真的會特別多人瀏覽、Like、分享和評論」。馮盈盈不覺得工作上的努力會被花邊新聞和是非所抹煞，相信觀眾眼睛是雪亮的；不過，連串負面新聞難免令觀眾對她的印象分大打折扣。

問到新一年有何招數扭轉負評？馮盈盈表示會從減低在社交平台的活躍度這方面着手，「例如有時很想將生活上的每個細節，透過社交平台跟大家分享，但現在明白到生活其實留給自己便ok，不用把去過哪裏、做過什麼，都很仔細地跟大家講，好好細味生活，給自己保留一些『me time』，這能減少大家對我的關注之餘，又享受到自己的私人生活」。

感情方面，馮盈盈稱現時單身，與鄭衍峰是好同事、好拍檔和好朋友，明白感情上有發展會是調劑，但現階段不心急拍拖，一切工作行先，就算將來拍拖都不希望影響工作及家人，「始終我年紀未算資深，公司也對我很好，我覺得要把握機會」。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）