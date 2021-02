next

仍身在加拿大的陳瀅,目前剛巧是當地時間情人節,今午陳瀅在社交網貼了捧着大紮鮮花相擺靚靚甫士,未知是什麼人送贈,她以英文寫道:「showered with love by my favorites ♥️happy valentine's day!」曾和陳瀅傳緋聞的方力申,則毫不避嫌在其Ig留言「Happy Valentine's Day」,並附送3個心心emoji呢!

(即時娛樂)