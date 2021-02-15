小齊變魔術亂噏廣東話賀歲 梁漢文憶兒時過年蠢事 (15:15)

任賢齊（小齊）及梁漢文今年留港過年，之前相約拍賀歲搞笑短片，小齊變魔術亂講廣東話，非常搞笑。

短片中，見梁漢文收到老闆「敲」得出聲的利市，他笑言：「老闆點會出手咁低？哈哈。」去年他因為工作要返內地，今年也一樣，他說：「過年後就要返內地工作了，同時間還要籌備自己的內地巡迴音樂會，另外也拍電影。上次回去是隔離14日，今次聽說延長，要隔離21日，現在想起來都覺得有點痛苦，不過先不理，開心過完年再算。」

小齊表示不回台灣過年，是因為小朋友要上學，如果他舉家返台灣過年，再回來，前後加上隔離時間，小朋友就來不及開課，所以決定今年不回台灣過年，因為在家時間多了，所以即興寫了首新年歌放上網，作為送給歌迷的新年祝福。為了這首新年歌，他還用了半天時間拍了簡單MV。

梁漢文表示懷念兒時過年日子，從前可以玩炮仗，也可以玩擦地沙炮，非常刺激。他稱 : 「我細個好蠢，見大人派利市，以為做大就要派利市給細的，所以大人給了我利市，我都給了弟妹，後來才知道蝕了！」小齊自爆小時候是一名頑皮鬼，試過在電箱上放炮仗，搞到電箱爆炸，整條村沒電，最後被爸爸罰他站電箱旁，向經過的村友們道歉呢！

（即時娛樂）