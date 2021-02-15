師兄妹賣口乖𢭃利市 準媽咪余香凝爆老公學打牌討好外母 (15:38)

古天樂旗下公司藝人包括大肚人妻余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）、林婷，連同余潔滢（Zoe），齊齊煎糕搓湯圓開年，寓意新一年團團圓圓、步步高陞。去年升呢人妻的Jennifer，首次以「陸太」身分登場，一眾同門師兄妹賣口乖、講盡好說話向Jennifer𢭃利市！

首次派利市的Jennifer笑言派利市絕不馬虎，必定派「雙封」之餘，又會準備「好多錢」入利市，她說：「其實過往都有派利市，不過今年會派更加多！」在牛年成為人母的Jennifer表示，疫情影響下減少外出拜年，但有兩個新年習俗依舊會做，她說：「每年習俗都同阿妹（Zoe）慶祝生日，同埋返屋企打牌，因為媽媽好鍾意打牌，我哋細個時，佢已經教識我哋打牌，依家有埋老公，湊夠4個人一齊打。」

Jennifer指原本老公不懂打麻將，特別為陪余媽媽而學：「今年教識佢（老公）打牌，等佢可以邊打牌邊同媽咪傾偈，雖然以前我同媽咪、阿妹，三缺一都係咁打，但4個人打牌會開心啲。」問到老公是否「魚腩部隊」？Zoe搶答：「要喺佢老公身上食到糊，係一件好難嘅事。」Jennifer笑稱：「佢唔會贏，但佢好謹慎，又唔會輸，知道人哋要咩牌，就唔打咩！（邊個係大贏家？）通常都係媽咪贏。」

Yanny在疫情下過新年，感到有點可惜：「屋企有好多老人家，今年唔會一齊食飯，只會喺唔除口罩下拜年，以往好開心，每家人煮一味菜，可以試試對方手勢，不過今年就唔得喇。」問到在拜年期間，可會被親友催婚？Yanny表示：「唔使拜年，無時無刻都被催婚。」

麥子樂和Erica表示，新年期間跟家人共度，不過來自馬來西亞的Fish在港無親戚，新年及團年都跟家中寵物貓一起過。

（即時娛樂）