《姊妹淘》主持互數缺點 蔡嘉欣爆張寶兒經常「消失」 (15:57)

莊思敏、張寶兒、蔡嘉欣和陳詩欣，聯同許文軒（Edmond）拍攝TVB娛樂新聞台賀年特輯。適逢牛年，眾人親親牛牛玩自拍，又跟Edmond玩水上單車，更大爆《姊妹淘》主持成員缺點，希望新一年有所改善。

蔡嘉欣直指張寶兒經常「消失」，她笑說：「傳短信畀佢幾日先覆，唔開心時又收收埋埋，唔話畀人知！」張寶兒回應時亦表明不滿意自己這方面，她說：「我唔係一個主動融入群體生活嘅人，好多時候佢哋搵我出嚟同message我，我都會miss咗佢哋聚會，嚟緊我出嚟多啲，會睇佢哋啲message，真係要好好珍惜佢哋！」

嘉欣表示陳詩欣講話時「好惡」，嘉欣笑說：「唔好睇佢個樣公主咁款，佢對男友超惡，食住男友，希望來年可以溫柔啲！其實我都有畀張寶兒話我講嘢太直接，又畀莊思敏話我講嘢太快，所以新一年都要改善。」

陳詩欣則說：「叫莊思敏唔好成日請我哋食嘢。（是否攻心計整肥你們？）係你講咋，唔關我事，依家佢多咗一個缺點！」莊思敏亦不甘示弱，她説：「其實我好怕part佢，因為佢好瘦，我喺佢隔籬，個個都話我肥咗！」

談到生BB問題，莊思敏和張寶兒表示不心急，莊思敏說：「因為疫情同老公分隔兩地，冇見咁耐，各自努力事業先，打好基礎，希望見面時就把握時間一齊，想keep住愛情拍拖嘅感覺。」

（即時娛樂）