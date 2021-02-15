受樓上住戶噪音滋擾長達1年 馬浚偉決循民事訴訟解決 (18:41)

馬浚偉（馬仔）在facebook開live，他表示過去1年遭受樓上單位噪音滋擾，對方甚至上門滋擾他。馬仔說：「我嘅性格好着重公平公道，大家有留意我早排喺fb專頁『全港噪音滋擾聯盟』，希望能夠幫一啲受噪音滋擾朋友。」

馬仔表示接近晚上11點準備睡覺時，他家中天花板、睡房、大廳及走廊，突然有隆隆巨響，他說：「唔同位置都有，呢啲聲我已聽咗接近1年多，唔係講笑，係1年幾嘅事，過年頭幾日我都算，但頭先去到11點過後都有，我打電話去管理員投訴，叫管理員同樓上（住戶）講唔好再嘈，管理員好好嘅，已經知道晒，其實由我第一次畀佢（樓上住戶）噪音滋擾一年，我儲低記錄，包括影片都有。」

馬仔指就算投訴完及報警求助後，樓上單位依然重施故技，他說：「我本來諗住畀多次機會，我可以算嘅話都可以算，但佢實在係太自以為是，一路覺得冇製造噪音，就算有都覺得係合理嘅，佢覺得如果我受唔住噪音，叫管理員同我講，叫我搬走，買起我個單位，其實佢影響唔到我情緒，但有時做人係咪畀人『蝦』到出面都唔出聲呢？係咪真係要咁，我又覺得唔係，雖然對方係位女性，我都三番四次通過管理員同佢講，似乎樓上（住戶）係有恃無恐，佢嘅騷擾係刻意等你瞓覺時，大家都知我（早上）7點鐘起身，夜晚11點時已攤喺牀，每晚呢啲時候，都會聽佢揼嘢落地，大廳到客廳、睡房、廁所都有，唔知點解佢可以製造咁多同咁大聲音，已經冇辦法理解。」

馬仔表示由去年3月開始已搜證及投訴，甚至報警處理：「警察去完佢單位後走咗，突然夜晚有人嘭我門，原來係佢，佢叫埋女管理員嚟到我屋企門口，有啲語無倫次…佢似乎唔係好清醒，騷擾我15分鐘，佢係香港人，好似曾移民加拿大，之後返港，自此我冇安寧過。」

除了報警求助外，馬仔還表示正委託大律師，循民事訴訟尋求解決方法，馬仔說：「有冇用唔係我哋決定，民事訴訟最大特點係儲齊證據，我已集齊包括錄音、錄影、投訴信、投訴紀錄，最後交畀法官去判。如果乜都諗冇用唔去做，就有人繼續去惡，相信有錢就大晒，我哋窮家仔大，唔信有錢人大晒。」

馬仔表示不會搬走，他說：「我要佢知道始作俑者，知我報警後，就先報警話樓下騷擾佢，佢有次喺我門口講『我知你乜水』，佢哋以為藝人會好驚，我係普通市民，享有自己權利，唔會因為公眾人物身分有專利或忌諱。」由於馬浚偉開了「全港噪音滋擾聯盟」專貝，才知道羅冠蘭也受這種折磨。

（即時娛樂）