ViuTV調走《戰毒》周末周日播結局篇 下周9點半黃金時段改播韓劇 (19:28)

ViuTV的原創劇集題材貼地和新鮮，吸引不少網民捧場，不過，當播畢《太平紋身店》後，ViuTV安排由黃宗澤、吳卓羲及關智斌等主演的外購警匪劇《戰毒》接棒，於逢周一至五晚上9點半播映，首播後即惹網民嗌罷睇，大批網民到ViuTV的facebook專頁留言派嬲，並要求腰斬該劇，否則發起熄機罷睇。

《戰毒》原本有30集，現時只播了5集，今天ViuTV在facebook專頁表示，宣布下周一（22日）起，晚上9點半會播由韓星朴海鎮主演的《上司實習生》，但在fb專頁未有交代《戰毒》播映安排，不少網民留言讚ViuTV總算順應民意，有網民說：「如果Viu願意用另外一套劇取代戰毒係好事！」、「曾經幻想過會唔會拿拿臨將30集剪到15集，依家係黃金時段只播2星期，都算回應觀眾意見得唔錯。」、「Viu雖然冇直接回應，但係總比扮聾扮盲好！」等。

對於《戰毒》播映時間，ViuTV回覆傳媒時表示：「《戰毒》將於2月20及21日（星期六、日）播出結局篇，韓劇《上司實習生》將於2月22日（星期一）起於晚上9時30分播映。」

查看ViuTV節目表，《戰毒》今日至周五繼續於晚上9時30分播出，但周六（20日）卻調到晚上11時30分播映3集，周日（21日）則於晚上11時45分播出，同樣是連播3集，第16集已是大結局，看來ViuTV把《戰毒》內容差不多刪近一半。

（即時娛樂）