何啟華勁舞擘V字馬爆胎 盧覓雪笑爆：佢係鄭中基接班人 (20:12)

何啟華要抱住拗腰後彎的雪雪，但雪雪比較重，令他力不從心。（大會提供）

hmvod原創作品《向西聞記新春sp：阿姨！我不想努力了！》於年初一上架，截止昨天（14日），該片瀏覽量已破了hmvod的所有電影首播日瀏覽記錄，比《向西聞記》第一季劇集首播日點擊率高出3倍！

年初一當天，有份主演的何啟華（Dee@ERROR）和盧覓雪（雪雪）開live，講述拍攝趣事，阿Dee即場扮劉德華，笑到雪雪擰歪臉。

提起扮劉德華，要重提阿Dee在《向》中跟雪雪共舞的搞笑戲，由於有一個動作要阿Dee抱住拗腰後彎的雪雪，但雪雪比較重，阿Dee不夠力，其下盤愈滑愈低，兩人綵排這場跳舞戲時，阿Dee由於擘V字馬擘得太勁，擘到條褲爆胎，由前面裂到後面，笑爆全場，阿Dee也笑不停，邊笑邊走到房間換單車褲，將爛褲交給服裝姐姐補窿，阿Dee說：「我聽到『啪』一聲，我爆咗胎，擘得勁得滯，條褲承受唔到，唔關雪姐事。」

事後雪雪亦笑說：「我笑到肚攣，佢一路扮嘢一路擘腳，我笑到氣咳，阿Dee扮華仔出名，呢次近距離喺我眼前現場咁扮，排戲時候我笑到斷氣咁滯。」雪雪對阿Dee讚口不絕：「佢好有喜劇感，佢嘅喜感係天生，好似鄭中基、林雪，天生有喜劇感，我覺得佢係鄭中基接班人，好識搞笑又好好笑。」

（即時娛樂）