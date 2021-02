在元旦當天宣布懷孕喜訊的沈卓盈,正期待小生命來臨,但她仍不忘前年今日(2月15日)在泰國布吉舉行婚禮的甜蜜回憶。今日沈卓盈在社交平台分享多張性感婚紗照,盡騷弗爆身材,慶祝結婚兩周年紀念,她留言「𝙵𝚎𝚋𝚛𝚞𝚊𝚛𝚢 is a very special month to me , there are lots of wonderful memories , that can never be forgotten ⋯⋯⋯⋯⋯2.15⋯⋯⋯⋯」好友陳自瑤(YoYo)留言「回憶滿滿」,沈卓盈回覆YoYo「有我們的滿滿回憶」。

