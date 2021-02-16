專訪｜疫情下長期分隔異地 鄧麗欣日日對王子唱《不要離我太遠》 (23:20)

鄧麗欣（Stephy）時隔17年再拍劇、參演《男排女將》，結果一躍成為觀眾心目中的民選視后，成為Stephy鼠年其中一樣最開心的事！「由接拍到播出，一直沒想過成績。我已做了一件自己那麼喜歡的事情，拍攝排球題材的劇集，算是完成了一個夢想，沒想到之後還有那麼多bonus。」

新一年，Stephy已有不少工作計劃，會集中火力在電影上，如遇上好劇本也會再拍劇。「我在角色上是比較開放的人，不會有太多顧慮。隨住年紀及不同的階段，我不會說自己的底線愈來愈闊或低。這不是一個數字，整件事需要多方面配合，例如角色和表達上是否真正需要，這才是我最看重的。如有需要，我可以大膽少少」。

疫情下，Stephy與男友邱勝翊（王子）被迫分隔兩地，10個月沒見面，今個農曆年亦只可致電對方家長拜年。談到新年願望是否能黐住男友，她說︰「首次希望先開關，那就不用擔心何時見到。（經歷這段時間，感情更堅固？）以前覺得很理所當然，很容易見到面，但現在莫說香港與台灣，就算分隔在九龍、新界也盡量不要見，所以能夠相聚就要珍惜。（王子對你唱《不要離我太遠》？）沒辦法，我們天天都要唱這首歌。（重逢後結婚？）疫情過了再說吧！太多事是人算不如天算。我不是愛計劃太遠的人，要看感覺。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）