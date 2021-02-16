專訪｜李幸倪首次跟家人分開過年 P1X3L歌視兩忙 (21:25)

環球女歌手李幸倪（Gin Lee）率師妹陳凱詠（Jace）、師弟兼跳唱組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus） 、葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George），跟《明報》讀者拜年。疫情關係，Gin Lee首次與家人分開過年，她說：「還要父母、家姐和我分隔三地，視像吃團年飯和拜年。（獨自在港很寂寞？）於數月前與家人商量決定留港，已調節好心態，過往舉家聚在一起，由年三十晚開始吃火鍋直到大年初三。」

她去年底推出的大碟《Dear Secret》口碑甚佳，早前已推出第2版，她說：「好感恩在疫市可以出碟，亦賣得不錯。疫情對我的工作和入息都非常大影響，希望疫情快些過去，一切回復正常。目前正籌備下一張唱片，今次再大膽嘗試，想好似P1X3L咁跳唱。」P1X3L和Jace同聲歡呼贊成。

每年農曆新年，Jace都會和家人去旅行，今年被迫留港，但大年初一會向父母斟茶討利市。Jace去年推出的歌曲《隔離》成績非常好，獨唱和合唱版本MV點擊率接近500萬，她說：「有人睇又喜歡我已經開心，數字無留意。」

P1X3L三子重視農曆新年，一定與家人吃團年飯，Phoebus說﹕「新年我超喜歡吃蘿蔔糕，幾個人一下子就消化兩底。」他們成軍已推出首支跳舞快歌《Braceless》，未來除了唱歌，還會分開拍劇和拍節目；ViuTV開拍港版《大叔的愛》，他們也會參演，至於有沒有「男男」親吻場面，他們仍未收到劇本，表示劇情需要，蜻蜓點水可以接受，但濕吻就不好了。

（即時娛樂）