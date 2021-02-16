禮物的意義｜情人節獲老公送電單車 冇牌謝安琪：我真係好驚喜 (12:36)

前天情人節，謝安琪（Kay）在社交網貼了老公張繼聰送她的禮物照，阿聰送了一部米白色中古電單車給老婆，不過問題是Kay未有電單車牌，而她表示若真的去考電單車牌，9成機會選擇考自動波。

Kay在Ig以「禮物的意義」撰長文訴心聲，她寫道：「當張先生送圖中呢架咁別緻嘅中古電單車仔比我，我當然好欣賞啦﹗但係一諗起自己連電單車牌都冇，仲要呢架係棍波電單車，我真係好驚喜，一份好嘅禮物唔單止氹到你開心，分分鐘仲可以啟發到你，成為你人生嘅轉捩點。

佢送呢架我自己揸唔到嘅電單車俾我，一定係代表咗，佢想鼓勵我跳出自己嘅既定框架，寓意只要我夠膽嘗試，就可以飛身躍起，騎上電單車，開展一段嶄新嘅人生旅程，睇到更多不一樣嘅風光，一定係咁﹗

另外，當我知道佢自己揸咗呢架車，好開心咁出去周圍兜風，我立即意會到，佢一定係想將呢一份喜悅充份活現出嚟，所以話一份好嘅禮物，你係可以有好多層次去欣賞，就算你另一半，送一架你用唔着嘅電單車俾你，然後佢仲自己揸返，你分分鐘得着仲多。親愛的張先生，多謝你，祝你情人節快樂，祝大家情人節快樂。」

網民對阿聰送電單車給老婆做情人節禮物，反應各異，有網民稱：「隔住個mon都聞到火藥味，God Bless 阿聰」﹑「咁咪好囉佢送埋個佢自己呢個司機俾你，每一次享受呢份禮物嘅時候都要一齊享受。」江嘉敏亦留言表示：「哈哈哈，送返啲唇膏呀手袋呀俾佢。」張振朗亦稱：「我終於知道以後送禮物應該係咩方向。」楊潮凱表示：「係愛呀。」

（即時娛樂）