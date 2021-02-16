疫下認清自己理想｜顏卓靈最喜歡做演員 楊樂文跳舞演戲雙線發展 (22:25)

【專訪】新冠肺炎疫情打擊各行業，其中娛樂行業更受到重創，電影業被迫沉澱一年。因合作《狂舞派》成為好友的顏卓靈與楊樂文（Lokman），近日合體為主演新片《狂舞派3》宣傳，兩人坦言在疫情下有得着，就是更認清自己的理想。

顏卓靈坦言疫下少了很多演出機會，不少人問她是否要考慮轉行，她亦不斷問自己有否信心繼續做下去，才發現自己最喜歡當演員，如果現階段放棄會很可惜，是一種缺失。顏卓靈去年往峇里一個月考獲瑜伽導師牌，又前往澳洲墨爾本，身兼編導演跟當地一位電影人合作拍了一條口罩片，宣揚戴口罩的重要性；返港後，她參演陳果執導的電影，又有機會兼任幕後工作，獲益良多的她亦萌生導演夢。

Lokman稱雖然是難關，但也得到些安慰，「發現混沌和迷失其實不是壞事，反而更認識和確認自己的喜好，我真的很喜歡跳舞和演戲，未來會雙線發展」。他拍完《狂舞派》，沉靜了一陣子，直至參加完ViuTV《全民造星》再次彈起，他坦言中間過程曾有迷失，「有時希望愈大，失望愈大，但經歷過是好事，不是每個人都一夜成名，行山都有上有落，繼續行住先，最緊要肯去行，要保持樂觀心態，不要自怨自艾。（MIRROR幫你很多？）都是，《全民造星》是一個很好的節目，讓有才能的人可在節目上展現出來」。

（即時娛樂）