要改名？｜「導演」斥Angelababy以英文名內地發展吸金 (16:35)

Angelababy被內地自稱「第7代導演」的劉信達，斥她以英文名在內地發展搵銀。（資料圖片/微博截圖/明報製圖）

在內地自稱「第7代導演」的劉信達，不時在微博焫火頭，他曾開火狙擊陳小春、楊冪和謝霆鋒等，而他的最新「目標」是在內地發展吃香的Angelababy（楊穎）。劉信達斥Baby以英文名在內地吸金，令人誤以為她是外國人，劉寫道：「【她為什麼還在用洋名？】她明明是中國人，是上海人，卻一直用着洋名，不知內情的人，還以為她是西方人呢，是洋人呢。

她既然知道反感西方人的洋節，劉信達希望，她也能知道反感自己的洋名，用回自己的中文名。劉信達最後再提醒她一下，西方人對應的是東方人，而不是南方人，不要無知者無畏，不要無聊當有趣！」

才子陶傑亦有留意此事，他今午在facebook發表見解：「1，中國電影要求正能量，Angelababy這個英文名字的正能量，是鼓勵中國電影觀眾下一代學好英文，不是崇洋。

2，香港曾經是英國的殖民地，有不同的文化風氣，Angelababy在香港家傳戶曉在先，之所以這樣叫，一定有香港自己獨特的社會歷史背景。若以政治理由要若順從民族主義情緒改名，Angelababy的經理人可以聲明：如果『梁振英』帶頭先改名，我一定改。

3，Maggie Q, Lisa S, 都有中國或亞裔血統，其在大陸曝光未見廣電局有此要求。

4，Angelababy這個英文字發音簡單，小學畢業程度也叫得出口，在大陸已經走紅，證明英文不是障礙。例如這篇文章的題目，『著名導演』是誰？如果『著名』如馮小剛者，編輯就會直接叫馮小剛。

不過可以利用這個機會向全國影迷徵求中文名，既可促進中特交流，亦可增加人氣。不妨就以下候選漢化名字展開網絡投票：

a, 安琪拉嬰兒（簡稱安琪兒）

b, 安琪拉貝比（簡稱拉貝）

c, 安琪拉悲B（名字內應可容納一個英文字母配額，如阿B又名鍾鎮濤—簡稱安琪B，以茲與澳門名人另一位安琪A識別）。」

（即時娛樂）