全數投資新戲冇壓力 何超儀一人分飾兩角挑戰演技 (17:08)

何超儀表示在戲中有大挑戰，將會一人分飾兩角。（劉永銳攝）

【今日直擊】由電影《兩顆絕望的心》導演Mike Figgis執導、陳子聰監製、何超儀主演的荷李活電影《Mother Tongue》，原本在美國洛杉磯開拍，但美國疫情嚴峻，無法開工，最終決定在香港拍攝，既可省卻成本，亦可為進入寒冬的香港電影業帶來一點生氣，令同業有就業機會。

電影今天在邵氏影城露天場地舉行開鏡拜神儀式，大批傳媒採訪，連同在場工作人員，現場接近百人，個個都戴上口罩，做足防疫措施。

Mike Figgis、陳子聰和何超儀一齊受訪，超儀透露和Mike於10多年前已認識，她說：「很開心，今次他肯為我投資的電影執導，導演好有個人風格，擅長拍陰暗、淒慘電影。」

超儀表示電影是懸疑藝術片，扭曲家庭道德，節奏明快，睇完會有反思；今次亦是她從影以來，首次一人分飾兩角，演技上是大挑戰。超儀表示導演相信及渴望跟香港團隊合作，她說：「最開心是可以出一分力，令香港同業在艱難時期有工開。」

新戲由超儀全數投資，認為獨資好處在於沒壓力、較自由，做到最好才上映，但她不肯透露投資金額，她說：「拍完先知，在港拍攝較美國平三分二，將邵氏影城三廠搭成一幢洛杉磯大屋主景，大概拍1個月。」

Mike Figgis去年10月已來港隔離，問他肯來港拍攝，是否被超儀誠意打動？Mike說：「有好故事在哪裏拍攝也一樣，全世界疫情嚴重，我每天都留意疫情進展，香港反而較安全，而且能與一群好演員合作很開心。」

（即時娛樂）