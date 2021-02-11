重披拉丁舞戰衣 Tiger@MIRROR遭大粒癦姨姨猴擒熊抱 (19:10)

邱傲然（Tiger@MIRROR）在hmvod賀歲片《向西聞記新春sp：阿姨！我不想努力了！》中，飾演任職舞廳的跳舞老師，由於後生仔舞技出色，大受闊太歡迎，Tiger大跳拉丁舞，還穿上私伙拉丁舞戰衣上陣，Tiger說：「呢件係自己以前比賽時著嘅拉丁舞衫，入行後好耐冇比賽，好多年冇著過，今次拍劇有動機畀我著返呢件衫，感覺好奇妙，因為我係跳拉丁舞，先有機會入行，再著返有啲搵返當年朋友嘅感覺，我一路咁多年都係咁瘦，冇特別肥。」

劇情指Tiger要教何啟華（Dee@ERROR）跳拉丁舞，其後Tiger為冧一名大粒癦闊太，要瞇眼扮enjoy，任由對方熊抱，又要攬住對方跳舞，唯有幻想對方是年輕又跳舞叻的女郎，所以該女郎舞伴，都要黐上大粒癦連戲。

面對不同對手跳舞，Tiger覺得同阿Dee跳拉丁舞的體驗幾得意，「佢個人好好笑，同佢跳舞好多好笑嘢，擦出好多好笑火花；同啲姐姐級跳舞，因為佢哋有跳開，所以拍攝過程有交流，拍得順利。至於同年輕嘅女仔跳舞，佢本身係舞者，但唔係跳開拉丁，喺好短時間跟排舞老師排，好專業好快上手，拍得好順利，我未試過畀咁多姨姨圍住，真係畢生難忘」。

（即時娛樂）