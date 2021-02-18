拍《拆彈2》獲囝囝驚喜探班 洪天明片場聚天倫勾童年回憶 (13:05)

由劉德華﹑劉青雲﹑吳卓羲﹑蔡瀚億﹑倪妮﹑謝君豪和洪天明等合演的《拆彈專家2》，今天火爆登場！在戲中演反恐部隊的倪妮與洪天明，早前拍攝一場跟恐怖組織對戰場面，鏡頭前氣氛緊張，鏡頭後一片溫情洋溢，原來天明太太周家蔚，帶同兩個囝囝洪大仁（TJ）、洪竟琋（JT）探班，天明跟囝囝見面，立即來個愛的抱抱，又攬又惜好溫馨。

為爭取與囝囝天倫共聚，未埋位的洪天明不惜放棄休息時間，在片場跟TJ、JT捉迷藏，TJ對天明身上的裝備充滿好奇；對於囝囝探班，天明勾起不少童年回憶：「我以前細個就係咁樣喺片場陪爹哋（洪金寶），跟武師跳下彈牀、玩下玩下就過一日，主要畀老竇見下我，就好似TJ、JT咁，其實佢哋嚟探班，我都驚佢哋悶，但佢哋覺得好好玩，見到所有道具都摸下，而我又好開心見到佢哋，感覺好sweet。」

提到TJ對他身上的反恐裝備甚感興趣，天明表示：「哥哥（TJ）好鍾意玩槍、做super hero，細佬（JT）就鍾意玩女仔玩具，又鍾意粉紅色、又鍾意做公主同着公主衫。」

問到天明會否希望兒子繼承衣缽做演員？他說：「我會同我爹哋一樣，唔希望自己小朋友入行，因為娛樂圈發展唔容易成功，唔係你話幾勤力就會成功。作為家長，我覺得最重要係品格，將來大個佢哋成功與否、做咩行業，靠佢哋自己，但基本上人品要好。」

（即時娛樂）