遭調職被指削權｜余詠珊否認不稱職：講權力冇乜意義 (17:18)

志偉在初一跟樂易玲、曾勵珍及李寶安言談甚歡，卻冷落了余詠珊（左一）。（資料圖片）

【今日直擊】余詠珊對於被調職為無綫助理總經理（業務發展），她的老公、星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman），亦將於2月28日離任；湊巧曾志偉回歸出任無綫副總經理，並掌管綜藝及音樂業務，惹來不少揣測。余詠珊受訪時表示：「不是，其實Herman考慮了2、3個月，他過去在TVB做了400首劇歌，而且要處理好多音樂行政工作，都幾攰，覺得是時候，時機到就做自己的Label（品牌），在音樂領域好多事想做。」

她承認自己過去幾年，花好多氣力做新媒體，如big big shop和big big channel，忽略了本業綜藝節目，兼顧不到，變相令跟她工作的同事辛苦，志偉回歸可以在傳統媒體上做得更多，她樂意見到對方接手管理綜藝。她說：「相信志偉可帶綜藝行到好前，而我接下來，會幫Mark（李寶安）看看有什麼新業務可能性可以做，過去幾年新業務由零開始，做到big big shop和big big channel，TVB要向前行的。」

對於被指遭削權，她表示不想用這個方向去睇：「呢幾年我都攰，講權力冇乜意義，有權利有義務啦！呢幾年工作量好大，根本自己有少少不知怎撐下去，有人回來幫手，重新行過是好事。我不是覺得要什麼權，權後面是好大責任，過去幾年覺得自己孭好多嘢，依家唔使孭咁多，心情幾輕鬆。」

提到網民批評綜藝節目不停重覆，她不認為自己不稱職：「我盡了力，不可話TVB過去綜藝做不好，其實好多新東西行了出來，好似《你還好嗎》，去年、前年因為社會事件、疫情，好多綜藝都沒有，這個是真的，廠景可以做已經做晒，有新節目出街好難得，今年是時候發力，Do姐（鄭裕玲）、阿姐（汪明荃）會有新節目，但等志偉決定做不做，或者他有其他處理方法。」

有指ViuTV《全民造星》打殘無綫綜藝，她反駁網民，認為跟綜藝收視率狀態不對稱：「過去幾年綜藝收視一直升緊，如果用呢個方法講好難講，可能有網民好熱愛那個節目，但我們都是照收視率去睇。」

相關新聞：TVB人事變動｜曾志偉管音樂業務 何哲圖離任 余詠珊不再負責綜藝節目

（即時娛樂）