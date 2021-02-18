率師弟妹新春團拜 許志安弗爆現身 牛年突破玩作曲 (19:08)

陳漢娜（左圖）和蘇皓兒因疫情關係，今年也減少外出拜年。（大會提供）

許志安、劉浩龍今早率領「太陽娛樂文化」一眾師弟、師妹：陳漢娜、蘇皓兒、馬志威、楊柳青、鄭嘉欣、灰熊、KB、Chris Collins等，出席新春團拜，期間灰熊與KB親自上陣舞獅，氣氛熱鬧。

許志安身形弗爆，原來他過年前已努力做足收身準備，他說：「知道新年一定有好多嘢食，例如盆菜、蘿蔔糕，所以過年前已喼弗做運動，留定quota畀自己，直到噚日，我覺得要再跑步，唔可以再食喇！」安仔因疫情關係未有出外拜年，只透過視像跟親友拜年。提到牛年大計，安仔希望可作多方面嘗試，尤其是作曲，他說：「新一年想試拍劇、作曲，自己唱咗咁多年歌，但寫歌就唔多，最近鍾意練電子琴嘅時候作曲。」

「太陽」女將陳漢娜、蘇皓兒、楊柳青及鄭嘉欣，也因疫情影響較少外出拜年，她們笑稱利市收入大減。陳漢娜表示新年曾賣二手衫，反應理想，她指：「今次經驗很好，但礙於冇資金，所以冇計劃做老闆。」

憑劇集《三十而已》在內地人氣急升的馬志威透露，今年會派「開心價」利市，牛年主力內地影視及綜藝發展。劉浩龍亦因疫情關係，原定1月到泰國拍的電影，要延至6月開拍，現階段亦作多元化發展，繼續跟Eric Kwok（郭偉亮）與谷德昭打理YouTube頻道。

（即時娛樂）