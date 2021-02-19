專訪｜龔嘉欣為事業棄愛情 獎櫃預留位置放視后獎座 (23:20)

龔嘉欣去年在事業上大豐收，連奪「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個大獎，成為「大馬視后」。今個農曆年，嘉欣親自下廚炮製賀年糕點，期望新一年繼續步步高陞，愈撈愈起，掙過盆滿缽滿！

雖然不少網民為她感到不值，認為她比蔡思貝更應登上「最佳女主角」寶座，嘉欣卻說︰「誰得獎也好，最開心是大家戥我開心！開心與否、知不知足，很視乎自己的心態和角度。雖然我加入公司13年，但年資不是最長。我現在擁有那麼多機會，得到大家認同，已很滿足和知足！」

嘉欣視「最佳女主角」為眼前目標，揚言家中已預留位置擺放視后獎座。「我已得到『最佳女配角』、『馬來西亞最喜愛TVB女主角』及『最受歡迎電視女角色』，未得到『最佳女主角』始終感覺爭少少！不過，得獎要視乎很多因素，最重要觀眾覺得實至名歸，這種感覺很珍貴」。

事業起飛，愛情卻未見起色。嘉欣坦言寂寞時也想拍拖，但不甘心在這個時候結婚生子。「我不想捨棄10多年來在事業上的努力，也不想只顧工作忽略家庭。我現時未有能力在事業、家庭之間取得平衡，所以要成為我的另一半不容易，要明白我的工作」。嘉欣強調愛情與事業，現在的她一定會選擇工作，不羨慕身邊朋友都結婚生子。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）